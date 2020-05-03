شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تفتح باب التسجيل لحجز 1061 وحدة بـ«دار مصر» في 5 مدن جديدة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب التسجيل إليكترونياً لحجز 1061 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع «دار مصر»، بـ5 مدن جديدة.

وأوضح أن المدن تشمل (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة).

ولفت إلى أنه سيبدأ الأحد المقبل، فتح باب التسجيل إليكترونياً لحجز 2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع «سكن مصر»، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر «غرب أسيوط» – المنيا الجديدة – غرب قنا).

وأضاف وزير الإسكان، أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني «online»، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري.

وأشار إلى أن «شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، متاحة على الموقع الإليكتروني (www.hdb–reservation.com)، كما يمكن الاطلاع على الموقع الإليكتروني الخاص بالهيئة (www.newcities.gov.eg)».

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