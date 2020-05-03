شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لـ«عامر»: الصحفيين خط أحمر ولا يليق بنائب برلماني التحدث دون صدق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، بيانًا صحفيًا للرد على ما أثاره النائب فرج عامر، حول تخصيص دور بمقر النقابة لعزل الصحفيين المصابين بـ«كورونا»، وعبر عن اندهاشه من التصريحات المنسوبة لفرج عامر، رئيس نادي سموحة، والنائب البرلماني، التي وصفها بالمُتسرعة.

وقال البيان: «خاض النائب في تصريحاته في الشأن الصحفي، وتحدث بما لا يفهم ولا يعرف ومن دون تحرى للدقة، وظهر وكأنه مدفوعًا من حيث لا نعلم بغيه تشويش، أو تشويه للأداء الخدمي المتميز الذي يقدمه مجلس نقابة الصحفيين، لجميع الزملاء الصحفيين والمؤسسات الصحفية في مواجهة فيروس كورونا».

وأضاف شبانة: «فرج عامر ظهر فجأة ودون سابق إنذار ليطالب بجعل أحد أدوار النقابة كمكان للحجر الصحي في الوقت الذي لم تظهر فيه إصابات بين جموع الصحفيين إلا إصابة واحدة، وكنت أظنه كنائب بالبرلمان سيناشد وزيرة الصحة مثلا لتخصيص أماكن للإعلاميين وليس للصحفيين فقط حال إصابة أي منهم لظروف عملهم الميداني والمستمر، واسأله أنا عن عدد الإصابات بفيروس كورونا بالإسكندرية، وعدد الإصابات في نادي سموحة، وعدد الإصابات في مصانعه هو شخصيًا، وعدد الإصابات بجميع المصانع الأخرى على اعتبار أنه نائب بالبرلمان، ويترأس لجنة الصناعة».

وتابع: «وماذا فعل في مواجهة هذه الإصابات، وما هو المكان الذي اختاره ليكون حجرًا صحيًا للمصابين في هذه الأماكن حتى ينصحنا بما لا يفهم ولا يعرف، فالاهتمام بالصحفيين وتقديم العون لهم بهذا التوقيت هو دور مجلس النقابة، ويقدمه على مستوى يفوق تصورات السيد النائب، الذي يتحدث بمعلومات مغلوطة، ويسير خلف من يضلله، وكان واجب عليه أن يتحدث الصدق، ويتحرى الدقة فلا يليق ببرلماني أن يتحدث دون صدق حين قال إن صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة تبرع بتمويل مستشفى للصحفيين في فبراير ٢٠١٩ متسائلا عن مصير هذا التبرع، وأوجه إنفاقه وأسباب تأخر بناء هذه المستشفى».

ووجه «شبانة» حديثه لـ«عامر»: «أقول أن معلوماتك غير صحيحة، وأن صاحب السمو حاكم الشارقة تبرع فقط بإنشاء الدور السابع بالنقابة للتدريب كتبرع عيني وليس مادي ولم يدخل لخزينة النقابة أية أموال، وإنما شركات الشيخ القاسمي هي التي قامت بكل التجهيزات التي تم إهداءها للنقابة فيما بعد، وأكرر كهدية عينية وليس أكثر من ذلك».

وأوضح سكرتير عام النقابة أن النائب البرلماني كتب على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» يشكو فيها من شائعات يتعرض لها بمصانعه، وإصابة عاملين لديه بفيروس كورونا واتهامه بالإهمال، وسأستخدم في مواجهة تصريحات السيد النائب ضد الصحفيين نفس كلماته حين تعرض للشائعات والتضليل على حد قوله، وسأنقلها عنه نصًا والكلام موجه إليه، وأقول له «كلامك عنا كذب ونفاق يا سيادة النائب، ونقابة الصحفيين المصريين العريقة تستخدم أعلى مستوى من النظافة والاشتراطات الصحية، وعدد الموظفين داخل النقابة أو بالمؤسسات الصحفية هو الحد الأدنى وقمنا بكل الإجراءات الصحية مبكرًا، وقبل أن يقوم بها النائب نفسه سواء بناديه أو مصانعه ونتحدى».

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واختتم: «إن الأساليب الرخيصة في التشنيع والإشاعات المغرضة نعرف أسبابها، وأن هذه الأقاويل الكاذبة لن تؤثر على مسيرتنا وما نقدمه لجميع صحفيين مصر، وغير الصحفيين أيضًا، حيث تقوم النقابة وصحفييها جميعًا بتقديم التبرعات لصالح صندوق تحيا مصر لمساعدة الدولة في مواجهة هذه الجائحة، وأرجو من السيد النائب أو غيره إلا يتحدثون عن نقابة الصحفيين أو الصحفيين المصريين دون علم لأن ذلك خط أحمر لن يكون مسموحًا به أبدًا».