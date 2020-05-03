شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل ثالث رحلات المصريين العائدين من واشنطن.. أقلت 339 راكبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولي، صباح الأحد، رحلة الطيران الثالثة للمصريين العالقيين في واشنطن وتقل 339 راكبا ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج.

يأتي هذا طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه سيتم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم.

وجرى فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسي علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءا والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة 14 يومًا.

وأكد أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر انه تم تخصيص اتوبيسات سياحة لنقل الركاب المصريين العائدين عبر طائرة إندونيسيا وسلطنة عمان إلى فندق الحجر الصحي بمرسى علم عقب وصولهم منعا للتكدس.

كما تم تقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر إقامتهم بفنادق الحجر الصحي وذلك بمرافقة قوة تأمين من سيارات الشرطة وذلك بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر.

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