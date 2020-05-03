شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تبحث رفع كفاءة مركز التلقيح الصناعى لزيادة الإنتاج الحيوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية والثروة الحيوانية مركز التلقيح الصناعي بمديرية الطب البيطري في محافظة بني سويف لبحث كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة منه ورفع كفاءته ، وذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وقال مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية والثروة الحيوانية، إن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بتطوير الثروة الحيوانية والتحسين الوراثي لها عن طريق استخدام السائل المنوي المجمد من طلائق منتخبه ذات صفات انتاجية عالية، وتسهيل حصول المربين عليها وأن يتم التلقيح بواسطه الأطباء والمدربين على درةه عالية.

وأضاف أن التحسين الوراثي باستخدام هذه السلالات يعود بالنفع على المربين ويساهم في سد الفجوة الغذائية على المدى القريب والبعيد ضمن خطة الوزارة الشاملة لتطوير الإنتاج الحيوانى، كما التقى مساعد الوزير التقى بالعاملين بمديرية الطب البيطري في محافظة بني سويف بحضور د طارق الوكيل مدير الطب البيطري بالمحافظة.

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يذكر معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، قام بتنظيم العديد من القوافل البيطرية المجانية لعلاج الماشية العام الماضى، بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان، ومعهد الانتاج الحيوانى، ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية، وهيئة الخدمات البيطرية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

وكان معهد بحوث التناسليات الحيوانية ، أكد إن القوافل البيطرية شملت عمل ندوات ارشاديه عن تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها في تغذيه الحيوان وعمل لقاء علمي موسع بمختلف المحافظات عن الجديد في تشخيص وعلاج المشاكل التناسلية لحيوان المزرعة ورفع الإنتاجية.