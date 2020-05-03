شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 6 أكتوبر: إزالة فورية لمخالفة بناء بالحى الثالث وتحويل المخالفة للنيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه تم رصد مخالفة بناء عشوائى بالحى الثالث، وقامت على الفور الإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة التعمير، بالتعامل بكل حزم وإزالة البناء العشوائي، وجارٍ تحويل المخالفة إلى النيابة العسكرية.

وأضاف المهندس شريف الشربينى، أنه كلف مسئولى الإدارات المختصة بجهاز المدينة بالتنسيق مع السلطات المعنبة، لتكثيف حملات رصد وإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدينة، مشيرا إلى أنه سيتم التصدى بكل حزم وقوة للمخالفات البنائية، ولن يتم التهاون مع أى مخالفة.

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وطالب المهندس شريف الشربينى، المواطنين بالمدينة بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالبناء، وعدم استغلال الظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات بناء، مشددا على أنه سيتم تنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء التى تنفذ بعد صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كان المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، قد شن حملة لمنع مخالفة بالمهد بالوحدة رقم 102 (عمارة90) بالحى الـ 12 بالمجاورة السادسة بالمدينة، حيث قام مالك الوحدة بهدم الحوائط الخاصة بها بغرض تحويلها من النشاط السكنى إلى التجارى.

وقال المهندس شريف الشربيني: بمتابعة إدارة الأحياء تم رصد المخالفة، وعلى الفور تم إعادة بناء الحوائط المُهدمة وإغلاق المحال وإعادتها إلي أصلها وغرضها الأساسى كوحدة سكنية، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير والإدارات المختصة بجهاز المدينة.