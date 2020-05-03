شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتابع صرف معاشات مايو لمن يتقاضون أقل من 1000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، صرف معاشات شهر مايو الجارى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل و البالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف و الراغبون فى الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وذلك خلال يومى الأحد والاثنين ٣ و٤ مايو، كما تبدأ اليوم صرف كل المعاشات المحولة على الحسابات البنكية، مع استمرار إمكانية صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلى بدون حد أقصى وبدون عمولات.
كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أعلنت فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية " ATM " اعتباراً من يوم الجمعة الموافق الاول من مايو حيث بلغت عمليات الصرف من ماكينات الصرف الآلى عدد ٨١٤.٦٠٠ الف حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد.عن ٩٣٤ مليون جنيه.
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