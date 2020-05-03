شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام هيئة التشجير بوزارة البيئة يكشف تفاصيل مبادرة زراعة الأسطح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أحمد عباس مدير عام هيئة التشجير بوزارة البيئة، تفاصيل مبادرة زراعة الأسطح، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مبادرة زراعة الأسطح بعد مبادرة اتحضر للأخضر، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتم زراعة أسطح وزارة البيئة بأنواع عديدة من الخضروات التي من الممكن أن تكفى الاستهلاك المنزلى ويكون لها مردود اقتصادى .

وأضاف مدير عام هيئة التشجير بوزارة البيئة، في تصريحات لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أن تكلفة زراعة الأسطح بسيطة للغاية فهى عبارة عن صولات خشب ويتم وضع مشمع عليها ثم تربة ويتم داخلها زراعة .

ولفت مدير عام هيئة التشجير بوزارة البيئة، إلى أن البعض لديه تخوف من أن المياه قد تؤثر على الأسطح ولكن الرد هو أنه يتم عمل خزان مياه تحت تلك الأخشاب حيث يأخذ المياه الزائدة في الزراعة ثم يعيد توريدها من جديد للزرع ولا يوجد أي أثار على السطح نهائيا .

وأشار مدير عام هيئة التشجير بوزارة البيئة، إلى أن تكلفة زراعة الأسطح بسيطة فهى ما بين 200 أو 250 جنيه يمكن زراعة أنواع عديدة من الخضروات، مشيرا إلى أن الوقت الذى تأخذه الخضروات في زراعتها قليل للغاية قد يصل إلى 50 يوم فقط ولها فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية .

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وفى وقت سابق أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مشروع "مبادرة زراعة الأسطح " بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ ومبادرة شجرها، وذلك فى إطار مبادرة "اتحضر للأخضر" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لرفع الوعى البيئى، واستمرارا لجهود الدولة فى اتخاذ خطوات تنفيذية لإعادة تطوير القاهرة التاريخية بمنطقتى الفسطاط ومصر القديمة كمركز إشعاع حضارى وبيئى وثقافى لخلق بيئة صحية آمنة ورفع مستوى معيشة المواطن.