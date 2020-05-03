تطبيقية حلوان تطلق فيديو بعنوان " فيه ناس بتحارب عشانك ساعدهم بالتزامك"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دشن قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية فيلم تسجيلى عن الجيش الأبيض المتواجدين فى الصفوف الأولى لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بعنوان" في ناس بتحارب عشانك..ساعدهم بالتزامك" وذلك انطلاقا من المبادرة التى أطلقتها كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان (انجازات online ) تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية.

وقام بتصميم الفيلم كلا من الطالبة " آية عصام، امنية محمد، بسنت محمد، ايه محمد، دنيا رمضان، ديفيد فايز. طلاب الفرقة الثالثة قسم الاعلان وذلك ضمن مقرر الإعلان المرئي المسموع تحت إشراف الدكتورة سلوى محمود رئيس قسم الإعلان، والدكتورة سمر هاني الاستاذ بقسم الاعلان.

وعلى جانب آخر تشارك كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية فى مبادرة cairo designathon وهى مبادرة أطلقها عدد من المصممين والمبدعين لطرح أفكار جديدة لمواجهة فيروس كورونا ومحاولة الحد من تأثيره والتكيف معه، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية.

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يشارك في المبادرة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وخريجي كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان .

كما يستطيع المشاركين الاختيار من المجالات التالية للمشاركة وهي: تصميم مستلزمات منزلية تساعد على توفير فرص نظافة أفضل في ظل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، أو تصاميم أماكن للتنزه بمواصفات معينة تتواكب مع طبيعة التهوية والحركة الداخلية فيها، أو تصميم اماكن تعليم، مثل فصول دراسية مفتوحة .

ويجب على المشارك تقديم شرح لفكرته فى فقرة لاتتعدى عن 500 كلمة مع تقديم السيرة الذاتية، ثم يتم اختيار 100 مصمم من المتقدمين على 10 مجموعات، يليها عقد ورشة عمل اون لاين لكل مجموعة لمدة ثلاثة أيام ليتم تحويل الأفكار المختارة إلى تصميمات، ثم تعرض التصميمات التى تم اعدادها لكل مجموعة.

وتكون جوائز المسابقة كالتالي: المركز الأول يتم تصميم المنتج مجانا، اما المركز الثانى خصم 50% على تصميم المنتج، والمركز الثالث خصم 25% من تصميم المنتج.