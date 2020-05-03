شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": لجان متابعة وبرامج توعوية لمقاومة العفن الهبابى بأشجار المانجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك عدة لجان متابعة من وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للبساتين، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، تكثف برامجها التوعوية والتوصيات الفنية، وعمل أيام حقل ميدانية لرعاية جميع المساحات المنزرعة بالمحاصيل البستانية، وخاصة أشجار "المانجو" والتوعية بمقاومة مرض العفن الهبابى.

وأضاف رئيس المحاصيل البستانية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك تكليفات للجان الإدارة بتكثيف الحملات المرورية على جميع المحاصيل البستانية للاطمئنان على حالتها، التوعية بمقاومة مرض العفن الهبابى لأشجار المانجو بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وإعطاء التوصيات اللازمة من حيث الرعاية، منها مقاومة الحشائش وترشيد استهلاك مياه الرى والتقليم الجيد لأشجار البساتين.

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كان قطاع الإرشاد الزراعى، أكد أنه يقوم بالتوسع فى منظومة التحول الرقمى، ودعم المزارعين من خلالها، وخاصة مع قلة عدد المرشدين الزراعين، بحيث يتم توصيل المعلومة الإرشادية للمزارعين من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة، بصورة مبسطة، ويقوم بتطبيقها على محصوله، لضمان الحصول على إنتاجية عالية، وحماية المحصول من أية إصابات.

وأوضح قطاع الإرشاد الزراعى، أنه يتم تعميم تلك التوصيات والمواد المصورة، على كافة مديريات الزراعة والإصلاح الزراعى، ومديرى عموم الإرشاد الزراعى والمكافحة، بكافة المحافظات، ومديرى المحطات البحثية، بحيث يتم تعميمها على مستوى المحافظة والمركز والإدارة، وكافة الجمعيات الزراعية، والقادة الريفيين لضمان وصولها إلى كافة المزارعين.

وأشار قطاع الإرشاد الزراعى، إلى أن هناك تعاون مع كافة منظمات المجتمع المدنى، والمعنية بالزراعة والإرشاد الزراعي، والمزارعين، لنشر هذه التوصيات على نطاق أوسع، لافتا إلى أنه يجرى حاليا إعداد مواد مصورة لباقي المحاصيل، وسيتم نشرها تباعا للوصول إلى المزارعين بكافة قرى ونجوع مصر.