شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانى الثانوى يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيا من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ قبل قليل طلاب الصف الثانى الثانوى العام أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى ، على التابلت من المنازل ضمن اختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى، حيث يمتحن الطلاب فيما درسوه في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

ويمكن للطلاب الدخول على منصة الامتحان من خلال الرابط التالى

https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp

ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الاختبار علي مجموعتين، في المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتي 12 ظهرًا) حيث تستقبل منصة الامتحان الالكترونى قرابة 284 ألف طالب وطالبة فى اللغة الأجنبية الثانية، إضافة إلى أكثر من 286 ألف طالب وطالبة فى المجموعة الثانية التى تبدأ من 12 ظهرًا حتي 3 عصرًا، حيث تستهدف الوزارة قرابة 573 ألف طالب وطالبة فى الصف الثانى الثانوى فى الامتحان الإلكترونية.

ويؤدى طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الأحد امتحان مادة اللغة الإنجليزية على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في ثانى أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/2019، والتي تستمر حتى 17 مايو 2020.

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه منذ بدء امتحانات نهاية الترم الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى، تم رصد قيام بعض الطلاب بالغش من خلال الواتس وصفحات الفيس وأيضا تصوير أسئلة الامتحان الإلكترونى ورفعها على صفحات الغش، حيث أكدت الوزارة أن جميع الحالات سيتم معاقبتها وفقا للقانون.

وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل من اجتهد بنفسه سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام أما من اشتري بحثًا أو شارك فى الغش الجماعي سيدخل امتحانات الدور الثانى لأن التربية قبل التعليم، متابعا: "نحن معكم علي التليجرام كما أننا معكم علي الفيس والواتس".