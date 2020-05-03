شكرا لقرائتكم خبر عن بيان تاريخى للنيابة العامة فى قضايا مخالفات تطبيقات مواقع التواصل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت النيابة العامة بيانا باللغتين العربية والإنجليزية، حول تطبيقات التواصل الاجتماعى وما يتم من خلالها من مخالفات وتهديد لهوية المجتمع وخصائصه، وقالت إنه استُحدِث لبلادنا حدودا رابعة خلاف البرية والجوية والبحرية تؤدي بنا حتماً إلى تغييرات جذرية في سياسة التشريع والضبطيات الإدارية والقضائية، حيث أصبحنا أمام حدود جديدة سيبرانية مجالها المواقع الإلكترونية، مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود. Advertisements الفيديو التالى يرصد نص البيان وتفاصيله ورسالة النسابة العامة من خلاله.

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