شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة استثنائية لمصر للطيران لإعادة 302 مصري من العالقين بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران فى طريقها إلى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، لإعادة مجموعة من المصريين العالقين في أمريكا، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد و تعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين .
وأعلنت مصادر بالطيران المدني ، أنه من المقرر عودة رحلة مصر للطيران الاستثنائية من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية إلي مطار مرسي علم ، بعد غد الثلاثاء وعلي متنها 302 من المصريين العالقين هناك ، حيث يتم وضع جميع الركاب العائدين بالحجر الصحى فى أحد الفنادق المخصصة لمدة 14 يوما ، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر رحلة استثنائية لمصر للطيران لإعادة 302 مصري من العالقين بأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.