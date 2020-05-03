شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة استثنائية لمصر للطيران لإعادة 302 مصري من العالقين بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران فى طريقها إلى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، لإعادة مجموعة من المصريين العالقين في أمريكا، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد و تعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين .

وأعلنت مصادر بالطيران المدني ، أنه من المقرر عودة رحلة مصر للطيران الاستثنائية من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية إلي مطار مرسي علم ، بعد غد الثلاثاء وعلي متنها 302 من المصريين العالقين هناك ، حيث يتم وضع جميع الركاب العائدين بالحجر الصحى فى أحد الفنادق المخصصة لمدة 14 يوما ، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.