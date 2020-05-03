شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانى الثانوى يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية دون أعطال تقنية وفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تمكن طلاب الصف الثانى الثانوى العام من الدخول على منصة الامتحان الالكترونى من المنازل لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى دون مشكلات فنية أو تقنية، مؤكدين عدم وجود أعطال فى سيستم الامتحان الإلكترونى.

فيما تداولت صفحات الفيس بوك صور من أسئلة الامتحان الالكترونى بعد انطلاق الامتحانات، حيث نشرت بعض جروبات طلاب الثانوية بعض جزئيات الامتحان والاجابات عليها.

ويمكن للطلاب الدخول على منصة الامتحان من خلال الرابط التالى

https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp

ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الاختبار علي مجموعتين، في المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتي 12 ظهرًا) حيث تستقبل منصة الامتحان الالكترونى قرابة 284 ألف طالب وطالبة فى اللغة الأجنبية الثانية، إضافة إلى أكثر من 286 ألف طالب وطالبة فى المجموعة الثانية التى تبدأ من 12 ظهرًا حتي 3 عصرًا، حيث تستهدف الوزارة قرابة 573 ألف طالب وطالبة فى الصف الثانى الثانوى فى الامتحان الإلكترونية.

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ويؤدى طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الأحد امتحان مادة اللغة الإنجليزية على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في ثانى أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/2019، والتي تستمر حتى 17 مايو 2020.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه منذ بدء امتحانات نهاية الترم الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى، تم رصد قيام بعض الطلاب بالغش من خلال الواتس وصفحات الفيس وأيضا تصوير أسئلة الامتحان الإلكترونى ورفعها على صفحات الغش، حيث أكدت الوزارة أن جميع الحالات سيتم معاقبتها وفقا للقانون.

وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل من اجتهد بنفسه سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام أما من اشتري بحثًا أو شارك فى الغش الجماعي سيدخل امتحانات الدور الثانى لأن التربية قبل التعليم، متابعا: "نحن معكم علي التليجرام كما أننا معكم علي الفيس والواتس".