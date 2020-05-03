الأزهر والفاتيكان يحددان 14 مايو يوما للصلاة للتخلص من كورونا.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل ما يعانيه العالم اليوم من تداعيات انتشار فيروس كورونا 19 Cv، أطلقت "اللجنةُ العليا للأخوة الإنسانية" نداءً عالميًّا إلى جميع الناس، للصلاة من أجل مواجهة كورونا . "الخليج 365" يوضح في الإنفوجراف التالى تفاصيل الدعوة: Advertisements

الازهر والفاتيكان

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