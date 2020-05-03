ارتداء "الكمامة" شرط أساسي.. اليوم تجديد ترخيص السيارات بوحدات المرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

قررت وزارة الداخلية، استمرار العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع المقبل، بداية من اليوم الأحد حتى الخميس الجارى من الساعة 8 صباحاً حتى 4 مساءاً لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات.

وتهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وضرورة ارتداء "الكمامة" كشرط أساسى للتردد على وحدات المرور.

ومن المقرر يتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد فتح تقديم باقى الخدمات للمواطنين بوحدات المرور.