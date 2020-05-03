التنمية المحلية: "مشروعك" وفر أكثر من 19 ألف فرصة عمل خلال أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، ساهم خلال شهر أبريل في تنفيذ 1000 مشروع صغير ومتوسط في جميع المحافظات بقروض بلغت 378 مليون جنيه وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 19 ألف فرصة عمل للشباب.

وأوضح شعراوي، في بيان، اليوم الأحد، أن التوجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هي المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف كل فئات المواطنين خاصة الشباب والمرأة وإعطائهم الفرصة في اختيار ما ينجحون فيه والمناسب لإمكانياتهم وقدراتهم .

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى التزام جميع المحافظات بتأجيل سداد قروض "مشروعك" اعتبارًا من شهر مارس الماضي ولمدة 6 أشهر وعدم فرض أي عمولات تأخير على التأجيل وذلك في إطار توجه الدولة والبنك المركزي لدعم ومشاركة كافة القطاعات الاقتصادية للحد من الأثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا .

وأوضح الوزير، أن "مشروعك" ساهم منذ بدء تنفيذه في توفير أكثر من 770 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ 142 ألفًا و633 مشروعًا بقروض 13,7 مليار جنيه.

وأشار إلى أن "مشروعك" يعمل في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ينفذها البنك المركزي المصري لتوفير التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%.

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وقال تقرير تلقاه الوزير، إن محافظة المنيا تتصدر المحافظات الأكثر تنفيذًا للمشروعات بعدد تجاوز 17 ألف مشروع بقروض 1,6 مليار جنيه ووفرت المشروعات أكثر من 94 ألف فرصة عمل، كما نفذت محافظة البحيرة أكثر من 15 ألف مشروع بقروض مليار و48 مليون جنيه ووفرت أكثر من 67 ألف فرصة عمل .

وأوضح التقرير أن محافظة سوهاج نفذت 14 ألفاً و700 مشروع بقروض 1,4 مليار جنيه وفرت حوالي 77 ألف فرصة عمل فيما نفذت محافظة الدقهلية أكثر من 12 ألف مشروع بقروض 1,1 مليار جنيه وفرت 61 ألف فرصة عمل .

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن وحدات "مشروعك" في المحافظات والبالغ عددها 260 مقرًا تقدم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع المميزات التي يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم.

وطالب وزير التنمية المحلية، بتكثيف التوعية للشباب للتوسع في نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في المحافظات.