رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

بعث الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

وقال في نص البرقية: إنه لمن دواعي سروري أن أنقل إليكم باسمي واسم نواب شعب مصر العظيم خالص التهنئة القلبية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، ذكرى بطولات وانتصارات رجال قواتنا المسلحة الباسلة وتضحياتهم التي سطرتها دماءهم الذكية يوم سالت على أرض سيناء وقوداً لنصر غاب عنا، فحققناه يوم العبور العظيم، فصدق الله وعده وأعز جنده وارتفعت راياتنا عالية، واستعادت الأمة كرامتها، وتأكد للعالم جلال عزتنا وقوة إرادتنا.



وأضاف أن شعب مصر العظيم يعلم الدور الذي تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة للزود عن حياض الوطن ضد خفافيش الظلام أعداء الحياة الذين يريدون اختطاف هويته وتحويله إلى بحر من الدماء والأشلاء، لكن جيش الشعب وشرطته الوطنية قادرون- بعون الله- على اجتثاث جذورهم وتطهير الأرض من براثنهم.

واستطرد:" نحن نحني هاماتنا لشهدائنا الأبرار الذين جعلوا الولاء للوطن أغلى من الحياة وكتبوا بذلك أنصع الصفحات في تاريخ الوطنية المصرية.

واختتمها بالقول لقد رفعنا أعلام السيادة على كل شبر من أرض مصر، ونرفع اليوم معكم أعلام الحياة الكريمة لكل مواطن على أرض مصر، داعيا بأن يحمي الله مصر ويقي رئيسها من كل سوء.