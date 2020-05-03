في ظل كورونا.. حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين بالموسكي "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شنت أجهزة حي الموسكي، بالتعاون مع شرطة المرافق بالقاهرة، ومأمور ومباحث قسم الموسكي وفرع هيئة النظافه بالحي، حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين في نطاق الحي.

وقال الحي في بيان، اليوم الأحد: تم اليوم رفع العديد من الباعة الجائلين بشوارع الجوهري والعسيلي وباب شرق لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة لهم بعدم الفرش خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وتابع الحي: وفي حالة المخالفة مرة أخرى سيتم رفع جميع الباعة المتواجدين في الأماكن المذكورة سابقا.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورنا وتقليل الكثافات في الشارع.