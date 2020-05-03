شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الأسبق يكشف تفاصيل محاولة اغتياله: هذا ما طلبه مني السيسي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، إن مسلسل «الاختيار» الذي يجسد حياة الشهيد أحمد المنسي عمل درامي ضخم، ويأتي في توقيت مناسب، واسمه موفق جدًا يبين الفرق بين ضابطين تخرجوا في كلية واحدة، الأول وهب نفسه لخدمة وطنه وشعبه وجيشه، والثاني خائن سيطرت الأفكار المتطرفة عليه.

وأوضح إبراهيم، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على فضائية صدى البلد، أن المسلسل يوضح أن الشهيد المنسي على حق، وأن هشام عشماوي على باطل، لافتا إلى أن الفشل في حادث اغتيالي عندما كنت وزيرًا للداخلية يظهر للعالم والرأي العام مدى خيبتهم.

وتابع: «وقت التفجير كانت لحظة صعبة كأني كنت داخل جهنم، لوجود كم كبير من المتفجرات يتعدى النصف طن، وعثرنا على موتور السيارة المفخخة التي انفجرت في الدور الـ12 بأحد العقارات من شدة الانفجار».

وأضاف: «بعد الانفجار اتصل بي الرئيس عبدالفتاح السيسي واطمأن عليَّ وطلب مني الظهور على شاشات التليفزيون لنتكذيب ما تردده بعض وكالات الأنباء بأن عملية الاغتيال نجحت».

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