شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد صرف جميع معاشات شهر مايو لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف والذين يقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد.

وكانت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي قررت إجراء تعديل علي الخطة الخاصة بصرف معاشات شهر مايو تماشيا مع ما تقرر من اعتبار يوم السبت 2 من مايو أجازة رسمية بمناسبة عيد العمال بحيث يكون أول يوم لصرف المعاشات من مكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتأمينات في يوم الأحد 3 مايو وذلك في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات و ضمان سلامتهم.

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‎وأكدت نيفين القباج انه تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العديد من الاجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر مايو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين اثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد حيث تم وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايو، لتصبح على النحو التالى:

أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأحد و الاثنين الموافق " 3-4 "من شهر مايو وفئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام " الثلاثاء والاربعاء " الموافق " 5-6 " من شهر مايو.

‎أما اصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف يومى الخميس وتم اختيار يوم السبت 7 – 9 مايو لفئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم الأحد الموافق 10 مايو .

