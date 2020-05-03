شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: صرف 15% من مقررات شهر مايو فى أول يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 15% من مقررات شهر مايو الجارى، بجانب أيضا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول للمواطنين.

وكان الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد توفير كافة السلع الغذائية منافذ "أهلا رمضان" المنتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، كما يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بجميع أنواع السلع ومنتجات الدواجن واللحوم المجمدة والطازجة أول بأول، كما كلف الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بزيادة معدلات الضخ بجانب أيضا توجيه مديرى المديريات بشأن تشكيل مجموعات عمل للمرور على الاسواق والمخابز للتأكد من انتظام إنتاج الخبز المدعم وكذلك توفير المنتجات طوال الوقت.