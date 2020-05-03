شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث الرئاسي في حوار مع «الشرق الأوسط» الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف برنامج «إفطار الشرق الأوسط» على إذاعة الشرق الأوسط، مساء الأحد، السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

البرنامج يذاع من الخامسة وخمس دقائق حتى السادسة قبل المغرب، وهو من تقديم شيرين عبدالخالق وإخراج تامر حسني.