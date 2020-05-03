شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: استمرار تنفيذ خطة حرث التربة والتسوية بالليزر وتطهير المراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الزراعة، ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات تحسين الأراضى، تنفيذ خطتها الموسمية، فى تنفيذ الخطة السنوية فى عمليات حرث التربة و التسوية الدقيقة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر، وتطهير المساقى والمرواى، وتوزيع الجبس الزراعى خلال الموسم الزراعات الصيفى الجارى.

وأكد الدكتور السعيد حماد رئيس الهيئة العامة لمشروعات تحسين الأراضى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، على استمرار تنفيذ الخطة الموسمية، منها تنفيذ 85 أ لف فدان حرث تحت التربة، و 52 الف فدان تسوية بالليزر، و63 أ لف ساعة تشغيل لأعمال التطهيريات المراوى استعداد للزراعات الصيفية، من خلال خطة الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الاراضى للموسم الصيفى 2019/2020.

وأضاف "حماد"، أن مشروعات تحسين الأراضى، الركيزة الأساسية والساعد الأيمن لوزارة الزراعة فى الحفاظ على الأراضى الزراعية من التدهور وزيادة القدرة الإنتاجية للأراضى الزراعية نحو التوسع الزراعى الرأسى مما يساهم فى زيادة الإنتاجية الفدانية بما ينعكس على زيادة الدخل القومى للدولة من خلال أنشطة الهيئة فى تنفيذ الخطة العامة للدولة من عمليات التحسين وفقا لسياسة واعدة ورشيدة.

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وتابع مدير تحسين الأراضى، أنه الهيئة تقوم باستهداف خطتها السنوية لتحسين وصيانة الأراضى الزراعية، والتى تعتمد فى المقام الاول على عدد و كفاءة المعدات بمناطق الهيئة المتمثلة فى 25 منطقة رئيسية، والمناطق الفرعية المنتشرة بمحافظات الجمهورية ويأتى هذا الدور من حرص الهيئة على توفير الخدمات التى تقدمها للمزارعين مع توفير الدعم الكامل من حيث الأداء والكفاءة فى العمل، وقد استهدفت الهيئة هذا العام إضافة 42000 طن جبس زراعى لعلاج مشاكل الأراضى القلوية طبقا لنتائج الدراسات والتحاليل التى تجريها معامل الهيئة بمناطقها المختلفة ويقدر عددها بحوالى 14 معمل لتحليل التربة والمياه.

وأكد رئيس مشروعات تحسين الأراضى، أنه تم استهداف إجراء عمليات الحرث تحت التربة لمساحة 180000 فدان لتكسير طبقات التربة المندمجة والصماء التى تكونت نتيجة الممارسات الزراعية غير السليمة خاصة عملية الرى بالغمر فى الأراضى القديمة، واستهداف عملية تسوية بالليزر لمساحة 97000 فدان حيث تعد عملية التسوية بالليزر من أهم طرق ترشيد استخدام مياه الرى وتتراوح نسبة توفير المياه من 10-15%، بالإضافة لتطهير المجارى المائية بعدد ساعات قدر بـ 156000 ساعة.

وأوضح " حماد"، أنه تم تنفيذ حوالي 44 ألف طن جبس زراعى بما يعادل 105%، وإجراء الحرث تحت التربة لمساحة 94 ألف فدان بما يعادل 52.3%، كما تم إجراء أعمال التسوية بالليزر لمساحة تقدر بـ 44.8 ألف فدان بما يعادل 46.2%، بالإضافة لأعمال تطهير المراوى والمصارف الحقلية المكشوفة التى قدر عدد ساعتها المنفذة بـ 92.8 ألف ساعة بما يعادل 59.5 %، وباقى أعمال الخطة المستهدفة سيتم تنفيذها خلال الموسم الصيفى الحالى، حيث سيتم تنفيذ 85 ألف فدان حرث تحت التربة، و 52 ألف فدان تسوية بالليزر، 63 ألف ساعة تشغيل لأعمال التطهيرات.