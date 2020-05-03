شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أسقف حدائق القبة يلقى عظة الأحد من الكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقى الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى، في العاشرة من صباح اليوم الأحد، كلمة للشعب على الهواء مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية وذلك فى إطار عظة الأحد الأسبوعية والتي تذيعها عددٌ من القنوات الفضائية.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29 من مارس الماضي بالتزامن مع قرار الكنيسة بتعليق الاجتماعات والخدمات الطقسية تفاديًا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وتعيش الكنيسة هذه الأيام، أيام الخماسين وهى فترة الخمسين يومًا المحصورة بين عيد الفصح "أى عيد القيامة"، وعيد الخمسين "أى عيد العنصرة" وهى فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجرى الطقس فيها باللحن الفرايحى، ويُحتفل فيها يوميًا بذكرى قيامة المسيح من بين الأموات.

يسمى كل يوم أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف، الأحد الأول هو أحد توما تلميذ المسيح الذى تشكك فى القيامة ثم عاد وآمن بها، والأحد الثانى يسمى بأحد الحياة الأبدية، أما الأحد الثالث، فهو أحد السامرية، والأحد الرابع يسمى بنور العالم، والأحد الخامس يطلق عليه الطريق والحق والحياة، لكن الأحد السادس يطلق عليه انتظار الروح القدس، فيما يسمى الأحد السابع بعيد العنصرة.