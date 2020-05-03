شكرا لقرائتكم خبر عن خطط الحكومة لتطوير العشوائيات خلال العام الجديد فى 5 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، تخصيص نحو60.9 مليار جنيه استثمارات حكومية لقطاع الإسكان، وخدمات المياه والصرف الصحى لتنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات الهامة، وذلك فى بيانها عن خطة التنمية المستدامة للعام المالى الجديد 2020 / 2021.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المشروعات المستهدف تنفيذها خلال خطة العمل الجديد 2020/2021 فيما يخص تطوير العشوائيات على النحو الآتى:

1- استكمال تطوير 7 مناطق غير آمنة بتكلفة 415 مليون جنيه.

2- تطوير 48 منطقة آمنة تشتمل على نحو 23.5 ألف وحدة سكنية وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليون جنيه.

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3- تطوير مساحة 5.5 ألف فدان من المناطق غير المُخططة بتكلفة 7.6 مليار جنيه.

4- استكمال 29 سوقا.

5- تطوير 23 سوقا بتكلفة مليار جنيه.

بالذكر أن الاستثمارات الكلية قدرت فى خطة التنمية للعام المالى 2020/2021 بـ740 مليار جنيه مقابل 840 مليار جنيه استثمارات متوقعة العام المالى الجارى، وهى أقل من الاستثمارات المحققة فى عام 2018 / 2019 والتى ناهزت 970 مليار جنيه، وأنه تعويضا لاحتمالات انخفاض الاستثمار الخاص بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد عمدت وزارة التخطيط لتخصيص اعتمادات متزايدة للاستثمارات العامة التى تقدر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخطة بنسبة تربو على 80% من الاستثمارات الكلية، منها 281 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة نمو 34% عن العام المالى 2019 / 2020.