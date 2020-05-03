حدث ليلاً| الداخلية تثأر لشهداء بئر العبد.. وفيديوهات جديدة لزعيم كوريا الشمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الرد في نفس المكان وخلال 72 ساعة.. الداخلية تثأر لشهداء مدرعة بئر العبد

لم تكد تمر 72 ساعة على استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود من أبطال القوات المسلحة، إثر انفجار عبوة ناسفة -زرعتها العناصر الإرهابية بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد- حتى جاء الرد سريعًا حيث ثأرت قوات الأمن بوزارة الداخلية للشهداء بقتل 18 عنصرًا إرهابيًّا بنفس المدينة.

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ماذا وجدت الداخلية بحوزة الإرهابيين في وكر بئر العبد؟

قالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن عثرت في أحد المنازل بمدينة بئر العبد شمال سيناء التي اتخذها عددا من العناصر الإرهابية وكرا لهم على 13 سلاحا آليا وثلاث عبوات معدة للتفجير و2 حزام ناسف.

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أقاموا حفلا غنائيا في الرحاب.. النائب العام يأمر بإحالة 3 متهمين في الرحاب للمحاكمة

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم الأحد، بإحالة ثلاثة متهمين (محبوسين) للمحاكمة الجنائية؛ لإقامتهم فاعلية تتطلب تواجد تجمعات للمواطنين بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالتعليق المؤقت لجميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس (كورونا).

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"الصحة": وصلنا لبداية الذروة ونراهن على وعي الشعب للوصول لمستوى الثبات قريبًا

علق الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، على تصاعد أرقام الإصابات بفيروس كورونا، قائلا: "كنا نراهن طول الفترة الماضية على وعي الشعب بالموقف الراهن، والآن نحتاج إلى تعاون وثيق وشديد بين وعي الشعب وقرارات شديدة القوة".

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بتهمة الدعارة.. النائب العام يأمر بحبس روسية و3 مصريين في الرحاب

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بحبس فتاة روسية الجنسية وثلاثة مصريين آخرين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لإعلان الفتاة عبر موقع بالشبكة المعلوماتية دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

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بالتفاصيل.. إصابة 15 حالة جديدة بفيروس كورونا في عدة قرى بالقليوبية

أعلن النائب أحمد بدوي، عن دائرة طوخ وقها بمحافظة القليوبية، إصابة 15 حالة جديدة بفيروس كورونا بالمحافظة، والمسجلة رسميًّا في مستشفيات العزل المختلفة.

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وزير التعليم: لا تأجيل لامتحانات الثانوية العامة والدولة لا تدار من منصات السوشيال ميديا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن التعليم ليس الحصول شهادة فقط لكنه اكتساب مهارات وخبرات جديدة.

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الإذاعة المصرية تكشف تفاصيل بث صلاة التراويح من مسجد "عمرو بن العاص"..غدًا

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كشف الإذاعي محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، عن تفاصيل إذاعة أول صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص في ظل أزمة كورونا.

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لأول مرة منذ 28 مارس.. ترامب يغادر البيت الأبيض لقضاء العطلة

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البيت الأبيض لأول مرة منذ 28 مارس الماضي، أمس السبت، لقضاء عطلته بعد أسابيع من إجراءات العزل المفروضة لمكافحة انتشار وباء كورونا، متوجهًا إلى المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد، حسبما ذكرت رويترز.

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ترامب يعلق على أول ظهور لكيم جونج أون بعد اختفاءه لأسابيع

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن سعادته بعودة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، للأنشطة العلنية، بعد تقارير إعلامية كثيرة حول إصابته بـ"مرض خطير".

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عالمة أمريكية عملت مع معهد ووهان: كورونا لم يخرج من المختبر الصيني لـ4 أسباب

استهدفت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بشكل مباشر الصين، وحملتها المسؤولية الكاملة عن تفشي فيروس كورونا في العالم سواء عمدًا أو بالخطأ.

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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الألف في تونس

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في تونس عتبة الألف إصابة بعد شهرين من تسجيل أول اصابة في البلاد.

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ينفث سيجارته ولا يرتدي كمامة.. الإعلام الكوري الشمالي يبث فيديوهات جديدة لكيم

نشرت عدة وسائل إعلامية كورية شمالية رسمية، بينهم التلفزيون الرسمي، السبت، مقاطع فيديو جديدة للزعيم كيم يونج أون البالغ من العمر 34 عامًا، بعدما أثارت تقارير إعلامية عن وفاته جراء عملية جراحية في القلب، بعد اختفاءه لأكثر من 20 يومًا، وتحديدًا في 11 أبريل الماضي، بعد ترأسه اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال.

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العراق..14 قتيلا وجريحا حصيلة هجوم داعش على منطقة زاغنية بمحافظة ديالى

ذكرت مصادر أمنية عراقية اليوم الأحد أن الحصيلة النهائية لهجوم عناصر تنظيم داعش على مركز للشرطة بلغ 4 قتلى و10 مصابين في منطقة زاغنية التابعة لمحافظة ديالى /57كم شمال شرقي بغداد/.

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