مصر | "جريمة نهار رمضان".. التفاصيل الكاملة في مقتل "ضحية الغدر" بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 06:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر "جريمة نهار رمضان".. التفاصيل الكاملة في مقتل "ضحية الغدر" بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في نهار رمضان.. ظهر يوم الجمعة، قادت قدما الشاب "وليد. ا" والشهير بـ"أبو حمزة"، ليوم فراقه، ونهايته على أيدي سائق "توك توك" لا يعرف للمسؤولية معنى، ولا يحترم الآخرين، حيث كان المجني عليه يتجول في شارع العامل، المتفرع من شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، وكعادة شهر رمضان الشارع يكون مزدحمًا قبل الإفطار، ودون أن يعلم الشاب "الضحية" أن سيره في الشارع يكتب نهايته.

جاء "التوك توك" من خلفه، وخبطه بسرعة، ولكن بدلا أن يقدم الأسف، قدم صاحب "التوك توك" الإهانة عندما عاتبه الضحية لأن يسوق بسرعة كبيرة رغم وجود الكثير من الناس في الشارع، ولكن السائق قرر أن يدخل في مشادة كلامية كبيرة، وعلى إثرها، استل "آلة حادة" سكينا وطعنة ٣ طعنات في الصدر.

غارقًا في دمائه.. كان المشهد القاسي لأهالي هذا الشارع، حاولوا ملاحقه الشاب الضحية، ولكن كان لفظ أنفاسه الأخيرة، وكتبت نهاية الشاب وهو صائما في ذلك الشهر الكريم.

بداية الواقعة

بداية الواقعة، كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شخص يدعى "وليد. ا"، وبه آثار طعنات.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وسائق توك توك على أثرها قام المتهم بطعن المجني عليه بآلة حادة، ولقي مصرعه في الحال، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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شهود العيان: راجل طيب ومعاتبه لسائق ادت لقتله

"كان راجل طيب ملهوش في المشاكل".. بهذه الكلمات، أدلى شهود العيان اعترافاتهم أمام النيابة العامة، بجنوب الجيزة، على واقعة مقتل عامل ويدعى "وليد. ا"، على يد سائق توك توك، بشارع العامل بمنطقة العمرانية، فيما أفادا أن الجريمة وقعت ظهر يوم الجمعة.

المتهم طعنه ٣ طعنات في الصدر

وأفادا الشهود، أن المجني عليه كان يسير بذات الشارع التي وقعت به الجريمة، وأثناء سيره، خبطه التوك توك، لسرعته العالية، والشارع مزدحم، وأثناء ذلك حدثت مشادة كلامية كبيرة لسيره بهذه السرعة، معاتبا اياه، لم يهدأ صاحب التوك توك واستل آلة حادة "مطواة"، وقام بطعنه ٣ طعنات في الصدر، مما لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشف شهود العيان، أن المجني عليه يقطن بشارع مجاور للشارع التي وقعت به الجريمة، مضيفين أنه أب لطفلين.

تشريح جثة المجني عليه

وأمرت النيابة، في وقت سابق، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه، وحجم الاصابات التي لحقت به، للوقوف على ظروف الواقعة، وملابساتها.