شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تشترط الكمامات لاستقبال المواطنين بوحدات تراخيص المرور.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وحدات المرور على مستوى الجمهورية، العمل اليوم الأحد، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 مساء لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات.
وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء "الكمامة" كشرط أساسى للتردد على وحدات المرور؛ وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد فتح تقديم باقى الخدمات للمواطنين بوحدات المرور.
كانت هذه تفاصيل خبر "الداخلية" تشترط الكمامات لاستقبال المواطنين بوحدات تراخيص المرور.. اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.