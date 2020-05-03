شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تشترط الكمامات لاستقبال المواطنين بوحدات تراخيص المرور.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وحدات المرور على مستوى الجمهورية، العمل اليوم الأحد، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 مساء لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء "الكمامة" كشرط أساسى للتردد على وحدات المرور؛ وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد فتح تقديم باقى الخدمات للمواطنين بوحدات المرور.