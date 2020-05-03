شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حالات إنهاء خدمة الموظف.. الانقطاع لمدة 15 يوما بدون إذن الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عددت اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 1216 لسنة 2017، لقانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016، حالات إنهاء خدمة الموطفين العاملين بالدولة، ومنها حالة فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل، الانقطاع عن العمل دون إذن، عدم اللياقة صحيا، الإلتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص، الحكم على الموظف بحكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوية مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

وأكدت أنه إذا حكم على الموظف بالإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة، فأنه يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضة لإصدار قرار بإنهاء خدمته اعتباراً من تاريخ صدور الحكم، ما لم يكن موقوفاً عن العمل قبل صدور الحكم، فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه، ولا يجوز أن يسترد منه ما سبق أن صرف له من أجر.

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وفى هذا الصدد، نستعرض حالة الانقطاع عن العمل بدون إذن فى ضوء المادة (176) من اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 1216 لسنة 2017 على النحو الآتى:

إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة، ولو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصل، يجب على السلطة المختصة أو من تفوضة إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل أو من اليوم التالى لاكتمال انقطاعه غير المتصل.