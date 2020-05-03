شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار المفتى يشرح كيف نعيش رمضان فى ظل وجود كورونا: لا يأس ولا نكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، روشتة للبرنامج الرمضانى للمسلمين في ظل الاحتراز من وباء فيروس كورونا المعدى، وغلق المساجد على مستوى العالم ووقف صلاة الجمع والجماعة.

وقال الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، في فيديو خاص لـ"الخليج 365"، إن البعض يشعرون بالحزن لأنهم لا يذهبون إلى المسجد ولا يصلون الجماعة ولا التراويح.

Advertisements

واستكمل الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، بقوله إنه لا يوجد في شريعتنا إحباط أو يأس، ولا نكد، فيوجد قاعدة فقهية تقول كل معذور مأجور، يعنى إن جاء عذر منعك عن طاعة فتفعل ما في قدر استطاعتك وتأخذ نفس الأجر كاملا.

وأضاف عاشور، أن النبى قال إن الله يقول للملائكة اكتبوا للعبد ما كان يفعله صحيحا سليما، وأن النبى علمنا أن الأجر مرتبط بالعبادة وليس بالمساجد، يعنى نريد قلبك وخشوعك أيها الساجد، ونريد أن تكون كل بيوتنا مساجد، ونصلى فيها التراويح ونقول الأذكار، والسلوك والأخلاق الطيبة، وكثيرا من الأخلاقيات ونجتمع بطريقة رمضان في بيوتنا كما كنا نجتمع في مساجدنا.