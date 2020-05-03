التموين: استمرار مد مخازن الجملة بالمحافظات بالسلع المدعمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مد مخازن شركات الجملة بالسلع والمنتجات الغذائية بالمحافظات المختلفة لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر مايو الجارى بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن على بطاقة التموين وهو 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقات. ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية منافذ "أهلا رمضان" المنتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، كما يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بجميع أنواع السلع ومنتجات الدواجن واللحوم المجمدة والطازجة أول بأول، كما كلف الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بزيادة معدلات الضخ بجانب أيضا توجيه مديرى المديريات بشأن تشكيل مجموعات عمل للمرور على الأسواق والمخابز للتأكد من انتظام إنتاج الخبز المدعم وكذلك توفير المنتجات طوال الوقت.

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