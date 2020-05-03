شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تنفيذ نظام رصد لحظى وتحكم لـ5 آبار جوفية بالوادى الجديد لمنع السحب الجائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع التليمترى والمعلومات والأملاك بوزارة الموارد المائية والرى، أن الوزارة بادرت بتنفيذ نظم رصد لحظى ومراقبة وتحكم لخمس آبار إنتاجية تابعة للوزارة بمحافظة الوادى الجديد، لمتابعة السحب من الخزان الجوفى.





أضاف السيد فى تصريح لـ"الخليج 365" أن هذه المنظومة تتيح المراقبة والتحكم عن بُعد فى إدارة وتشغيل هذه الآبار بما يضمن الإدارة المثلى للمخزون الجوفى الاستراتيجى ومنع أى سحب جائر منها، لافتا إلى أنه جارى التنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية للتوسع فى تنفيذ هذه النُظم مستقبلا على نطاق يغطى الخزان الجوفى فى زمام الوادى الجديد.



يشار إلى أنه يتم تنفيذ أعمال التقييم الدورى للإمكانيات المائية ومشروعات المياه الجوفية، فضلا عن رصد لإمكانيات الآبار الجوفية وحجم التصرفات المستغلة منها، وذلك للمساهمة فى تلبية احتياجات القطاعات المختلفة من المياه في ظل ندرة الموارد المائية المتاحة، فضلا عن تحقيق تنمية زراعية خاصة في المناطق المستصلحة بالصحارى من خلال تنمية وحسن إدارة المخزون الجوفى السطحى والعميق، والبحث عن مصادر جديدة من خلال استقطاب حصاد مياه السيول والأمطار.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تجهيز 26 بئر بالطاقة الشمسية، بهدف استخدام الطاقة النظيفة في تشغيل الآبار بتكلفة 69.990 مليون جنيه وتم الانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100% إلى جانب الإنتهاء من عملية تجهيز 3 آبار بالأعمال الميكانيكية وتوصيل التيار الكهربى بمركز الحسنة بشمال سيناء بهدف رفع كفاءة الآبار والمحافظة على الزراعات القائمة بتكلفة 4.336 مليون جنيه وتم الانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100%.