الرد في نفس المكان وخلال 72 ساعة.. الداخلية تثأر لشهداء مدرعة بئر العبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي :

لم تكد تمر 72 ساعة على استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود من أبطال القوات المسلحة، إثر انفجار عبوة ناسفة -زرعتها العناصر الإرهابية بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد- حتى جاء الرد سريعًا حيث ثأرت قوات الأمن بوزارة الداخلية للشهداء بقتل 18 عنصرًا إرهابيًّا بنفس المدينة.

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة الخميس الماضي، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.

وبعد أقل من 3 أيام؛ أعلنت وزارة الداخلية، مقتل 18 عنصرًا إرهابيًّا في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بالعريش في محافظة شمال سيناء.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ عددًا من العناصر الإرهابية أحد المنازل بمدينة بئر العبد شمال سيناء وكرًا ومرتكزًا للانطلاق وتنفيذ الأعمال العدائية.

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وأضافت الوزارة أنه تم استهداف منطقة الاختباء وتبادل إطلاق النار مع تلك العناصر، ما أسفر عن مقتل 18 إرهابيًّا.

وعُثر بحوزتهم على 13 سلاحا آليًّا وثلاث عبوات معدة للتفجير و2 حزام ناسف.

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