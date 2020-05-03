ماذا وجدت الداخلية بحوزة الإرهابيين في وكر بئر العبد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

قالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن عثرت في أحد المنازل بمدينة بئر العبد شمال سيناء التي اتخذها عددا من العناصر الإرهابية وكرا لهم على 13 سلاحا آليا وثلاث عبوات معدة للتفجير و2 حزام ناسف.

وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ عددا من العناصر الإرهابية أحد المنازل بمدينة بئر العبد شمال سيناء وكرا ومرتكزا للانطلاق وتنفيذ الأعمال العدائية.

وأكدت الداخلية في بيانها؛ أنه تم استهداف منطقة الاختباء وتبادل إطلاق النار مع تلك العناصر، ما أسفر عن مصرع 18 عنصرا إرهابيا في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بالعريش في محافظة شمال سيناء.