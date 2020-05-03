الداخلية: مقتل 18 إرهابيا خلال مداهمة وكر إرهابي ببئر العبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، مصرع 18 عنصرا إرهابيا في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بالعريش في محافظة شمال سيناء.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ عددا من العناصر الإرهابية أحد المنازل بمدينة بئر العبد شمال سيناء وكرا ومرتكزا للانطلاق وتنفيذ الأعمال العدائية.

وأضافت الوزارة أنه تم استهداف منطقة الاختباء وتبادل إطلاق النار مع تلك العناصر، ما أسفر عن مصرع 18 إرهابيا.

وعثر بحوزتهم على 13 سلاحا آليا وثلاث عبوات معدة للتفجير و2 حزام ناسف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالي نيابة أمن الدولة التحقيق.

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