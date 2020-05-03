ضياء رشوان: نقابة الصحفيين تدعم "حساب الطوارئ والحالات الحرجة" بمبلغ 200 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:
أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أنه تشجيعًا لمساهمة الزملاء أعضاء النقابة وغيرهم في "حساب الطوارئ والحالات الحرجة"؛ قرر مجلس النقابة مساهمة النقابة في هذا الحساب بمبلغ 200 ألف جنيه، يخصم من دعم الأنشطة الوارد لميزانية النقابة.
وقال نقيب الصحفيين أنه وأعضاء مجلس النقابة يناشدون الزملاء، وغيرهم، سرعة المساهمة في الحساب وتسليم استمارات الخصم الذي يرونه من بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بكل منهم، حتى يتسنى لمجلس النقابة تفعيله ووضع المعايير اللازمة لمواجهة ما يحيق بالزملاء من حالات طارئة وحرجة، وفي مقدمتها الوفاة والأمراض الخطيرة والمزمنة عالية التكلفة العلاجية.
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