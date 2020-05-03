أخبار مصر | 'الرعاية الاجتماعية للصحفيين' ترد على فرج عامر: مستواك ضئيل في التحقق من المعلومات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر 'الرعاية الاجتماعية للصحفيين' ترد على فرج عامر: مستواك ضئيل في التحقق من المعلومات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، للتصدي إلى طرح مقترحات خاصة بالصحفيين، خاصة وإن كانت تتعلق بأزمة عالمية ووطنية، مثل جائحة فيروس كورونا المستجد، مطالبًا بتتحري الدقة، وأن يدرس متقدم الطرح واقعيتها قبل أن يدلي بها، خاصة إن كان شخصية مسؤولة لها صفتها الاعتبارية وتنتمي لمؤسسة لها هيبتها واحترامها، مجلس النواب المصري.

وقال "عبدالمجيد" في بيان له، إن التصريحات التي أدلى بها البرلماني فرج عامر، بشأن تخصيص دور بالنقابة لإنشاء مستشفى عزل، والتسائل عن مصير مستشفى النقابة وتبرع ااشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة بإنشائها للصحفيين، لهي تصريحات غير مدروسة وتجافي المنطق والمصلحة العامة للصحفيين والوطن، وتنال من الصورة الذهنية لما ينبغي أن يكون عليه نواب البرلمان من عمق في دراسة ما يتناولونه للأسباب التالية:

١- نقابة الصحفيين مؤسسة كبيرة، بها طاقمها الإداري الذي يعمل على تنفيذ قرارات المجلس وقضاء مصالح الصحفيين اليومية، والحديث عن حجر صحي بالنقابة، يعني ورود حالات مصابة لمقر عمل به حركة يومية فيعرض بذلك المترددين على المكان والإداريين به للإصابة.

٢- كيف يتم تخصيص مستشفى لإصابات الصحفيين، وفي نفس الوقت يتحدث عن إصابة واحدة، وكيف يتحدث عن حجر داخل النقابة، والحجر يتطلب فريق طبي مجهز، وهل يخصص مكان للمهندسين، وآخر للنواب وثالث للأطباء؟!، وهل النائب سيطالب بمستشفى خاص بحجر النواب، أم يدغدغ مشاعر الصحفين لتأثيرهم الإعلامي؟!

٣- فكرة إنشاء مستشفى في أحد طوابق النقابة، يستوجب دراسة شروط الترخيص، والاشتراطات الفنية، وسبق دراسة مقترحات مماثلة، وثبت أن المستشفى يتطلب مدخل للإسعاف، ومصاعد بالاتساع الكاف لسرير يحمل مريض، وثلاجة لحفظ جثامين الموتى لا قدر الله، فهي اشتراطات لأي مستشفى لا تتوافر في البناء الهندسي للنقابة، فلا يجب أن يطلق نائب يفترض فيه الحنكة مقترحات غير مدروسة.

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٤- السؤال الاستنكاري «فيما تم انفاق تبرعات حاكم الشارقة للمستشفى؟!»، يعكس مستوى ضئيل في التحقق من المعلومات، وعلى ما اعتقد هناك من ورط النائب الذي يرأس لجنة الصناعة في هذا البيان، فأولى به أن يتفرغ لبحث سبل تلافي الآثار السلبية على الصناعة، وبحث سبل دعم جهود الدولة في هذا الصدد.

فأولًا: نكن كامل الاحترام والتقدير للشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة لما قدمه من دعم عيني لنقابة الصحفيين لإنشاء معهد التدريب، ولعشقه لمصر الذي يبادله المصريين عشقًا للأشقاء في الأمارات، وعلى هامش افتتاح المركز الذي انشأ بمكرمة من الشيخ القاسمي وعبر شركة مكلفه منه بتوفير ما يلزم للتجهيز من معدات، طرح الاستاذ عبدالمحسن سلامة خلال لقاء الشبخ بمجلس النقابة أن لدينا أرض مخصصه لمستشفى، وبحب وكرم أبدى الشيخ استعداده لتحمل متطلبات بناء المستشفى، وعقب ذلك تعرض الشيخ لمصاب جلل بوفاة نجله رحمه الله، فتأخر المشروع وليس هناك أموال سلمت إلى النقابة حتى يسأل النائب عن مصادر انفاقها في بيان للعامة.

وتابع: "مجددًا نجدد التقدير للشيخ القاسمي، لأياديه البيضاء في الكثير من المشروعات بمصر، ولحبه وتقديره للصحفيين فقد كان أحدهم وهو شاب، بحسب تصريحاته في النقابة، كما نجدد نصيحتنا للنائب بتحري الدقة، وعدم الاستجابة لمستشاريه بإصدار بيانات بمقترحات غير مدروسة وادعاءات كاذبة لانه ينتمي للمؤسسة التشريعية الأعرق المقدرة مني شخصيًا".

وكان قد طالب النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإنشاء مستشفى بمقر نقابة الصحفيين، أو على الأقل تحويل أحد الطوابق فيها إلى مقر حجر صحي للصحفيين، حال إصابتهم بفيروس كورونا، لا سيما بعد ظهور حالة إيجابية بين الصحفيين بهذا الوباء، الأمر الذي يستوجب مزيد من الاهتمام، والكشف الفوري على الصحفيين، للتأكد من عدم إصابتهم بهذا الفيروس، واتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة في حالة اكتشاف الإصابة.

وقال "عامر" في بيان سابق له، إن حاكم الشارقة تبرع بتمويل إنشاء مستشفى في فبراير 2019، متسائلًا عن مصير مبلغ هذا التبرع، وفيما تم إنفاقه، وأسباب تأخر بناء هذه المستشفى، لا سيما مع ظهور الحاجة الملحة لها في ظل تلك التحديات الراهنة، وتفشي الفيروس، والحاجة الملحة لأماكن جديدة لاستقبال الحالات.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة، أن ظهور حالة كورونا من الصحفيين، تستدعي توخي الحذر، وأخذ كافة الطرق الوقائية، لضمان تقليل فرص انتقال العدوى.