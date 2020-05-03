شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في الوادي الجديد‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت أعداد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» في الوادي الجديد إلى 32 حالة، بعد إعلان اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادي الجديد، تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بمركز الداخلة.

وقال المحافظ إنه تم خروج 3 مصابين من مستشفيات العزل بعد تماثلهم للشفاء، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة متابعة للأزمة بمركز الخارجة برئاسة سكرتير عام المحافظة وبعضوية رئيس مركز الخارجة ومدير الطب الوقائي ومدير الإدارة الصحية بالخارجة ومأمور قسم الشرطة ومدير إدارة الطب البيطري، مشيرًا إلى إزالة كل الإشغالات بسوق الشعلة بالخارجة، وإلغاء مبادرة «إحنا لبعض» للحوم بالخارجة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المحافظ أنه سيتم البدء في عزل الحالات الإيجابية بمستشفيات المحافظة لحين تحويلها لمستشفيات الحجر خارج المحافظة، كما سيتم الإعلان عن أماكن إقامة المخالطين للمصابين، وذلك لتوعية المواطنين واتخاذهم الإحتياطات اللازمة.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.