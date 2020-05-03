شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مدير «حميات إمبابة»: «إحنا داخلين على كارثة.. مش عايزين نبقى زي إيطاليا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، عن حزنه الشديد من عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، مضيفًا: «إحنا عاملين اللي علينا وأكتر».

وقال الجارحي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» على فضائية «إكسترا نيوز»: «للأسف لا يوجد أي اهتمام من المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس.. الناس لحد دلوقتي مش قادرة تتصور حجم الكارثة اللي ممكن تحصل.. بنقول خلوا بالكم التزموا لأن المعدل بيزيد.. وزارة الصحة هتعمل أكتر من كده إيه؟».

ووجه الجارحي رسالة للمواطنين، قال فيها: «لو سمحتم ساعدونا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد الفيروس.. بنقول 100 مرة الفيروس ممكن يكون موجود في المريض بدون أي علامات، وممكن يكون شخص حامل للفيروس ومناعته كويسة، ينقل الفيروس لشخص لآخر مناعته ضعيفة ويتسبب في وفاته».

وتابع: «لو عملنا إجراءات احترازية صحية الأرقام هتقل.. الموقف مش سهل مش عايزين نبقى زي إيطاليا.. يا جماعة احترموا نفسكم.. إحنا تعبنا من كتر المناهدة»، متسائلا: «هل المواطن ملتزم؟.. طالما مش ملتزم هنقدر إزاي على منع الفيروس».

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