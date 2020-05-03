شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: دعم «حساب الطوارئ والحالات الحرجة» بـ200 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن مجلس النقابة قرر المساهمة في حساب «الطوارئ والحالات الحرجة» بمبلغ 200 ألف جنيه، ويخصم من دعم الأنشطة الوارد لميزانية النقابة تشجيعا لمساهمة الزملاء أعضاء النقابة.
وقال رشوان، في بيان صحفي، أنه وأعضاء مجلس النقابة يناشدون الزملاء، وغيرهم، سرعة المساهمة في الحساب وتسليم استمارات الخصم الذي يرونه من بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بكل منهم، حتى يتسنى لمجلس النقابة تفعيله ووضع المعايير اللازمة لمواجهة ما يحيق بالزملاء من حالات طارئة وحرجة، وفي مقدمتها الوفاة والأمراض الخطيرة والمزمنة عالية التكلفة العلاجية.
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