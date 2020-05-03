10 معلومات عن خلية بئر العبد الإرهابية بعد مقتل 18 من عناصرها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربة أمنية جديدة، وجهتها وزارة الداخلية للعناصر الإرهابية بمنطقة بئر العبد لتثأر لأرواح الشهداء بمقتل 18 إرهابي. ويقدم ”الخليج 365” 10 معلومات عن الخلية الإرهابية:

ويقدم ”الخليج 365” 10 معلومات عن الخلية الإرهابية: 1ـ الإرهابيون اتخذوا من منزل بمحيط مدينة بئر العبد بشمال سيناء وكراً لهم. 2 ـ الشرطة داهمت الإرهابيين قبل انطلاقهم من مخبئهم. 3 ـ المتطرفون شعروا باقتراب الشرطة فأطلقوا الرصاص عليها. 4 ـ الداخلية بادلت الإرهابيين إطلاق الرصاص. 5 ـ المواجهات أسفرت عن مقتل 18 إرهابيا. 6 ـ عثر بحوزة الإرهابيين على 13 قطعة سلاح آلي. Advertisements 7 ـ الداخلية عثرت أيضاً على 3 عبوات معدة للتفجير وحزامين ناسفين. 8 ـ الإرهابيون خططوا لارتكاب أعمال تخريبية خلال الأيام المقبلة. 9 ـ الداخلية ثأرت لأرواح شهداء سيناء العشرة. 10 ـ خبراء ثمنوا الضربة الأمنية بعد وقت قليل من حادث بئر العبد.

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