شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات برلمانية من الترويج لكواشف عن فيروس كورونا عبر مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر محمود حمدى أبو الخير، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، المواطنين من انتشار بعض الإعلانات للترويج عن أجهزة بدعوى أنها كواشف عن فيروس كورونا، وأنها غير دقيقة وبعيدة كل البعض عن أجهزة اكتشاف الفيروس أو التحاليل، بالإضافة إلى أن نتائجها غير دقيقة على الإطلاق مما يعنى خلق حالة من الهلع لدى البعض.

وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت الترويج لبعض أجهزة الكشف عن فيروس كورونا عبر مواقع التواصل، وتم استغلال الأزمة الراهنة والظروف التى يمر بها المجتمع، وعلى الفور هناك بعض الشركات التى تمارس أعمال النصب قامت بالترويج لهذه المنتجات بدعوى أنها تكتشف فيروس كورونا.

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وأكد عضو اللجنة، أن هناك من يستغل الظروف ويروج لمنتجات بعيدة كل البعد عن تلك المعتمدة من الوزارات المختصة، حتى وصل الحال للترويج عن كواشف لكورونا، فهذه الأجهزة المزعومة لا تعطى نتائج دقيقة، وجميع البيانات غير دقيقة، مما يعنى أنه فى كلتا الحالتين ستخلق حالة من الهلع والضرر النفسى، للمواطنين بالإضافة لاستنزاف المال.

وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين بعدم التعامل فيما يخص منظومة الصحة على وجه التحديد مع منصات التواصل الاجتماعى، لأن كل ما يتم الترويج له منتجات مصنعة فى مصانع تحت بير السلع تفتقد للمعايير والمواصفات الفنية بشكل عام، مشددا على أهمية أن تكون هناك حملات توعية للمواطنين للقضاء على هؤلاء ممن يبيعون الوهم للمواطنين.