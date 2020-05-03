شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: مقتل 18 إرهابيًا بمحيط بئر العبد وضبط 13 سلاحًا آليًا و3 عبوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 18 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النيران خلال استهداف وكرهم في محيط بئر العبد، فضلاً عن ضبط 13 سلاحًا آليًا و3 عبوات معدة للتفجير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: مقتل 18 إرهابيًا بمحيط بئر العبد وضبط 13 سلاحًا آليًا و3 عبوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.