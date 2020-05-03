شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وحدات المرور تستقبل المواطنين لاستخراج رخص التسيير لجميع السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل وحدات المرور المواطنين اليوم الأحد لاستخراج تراخيص التسيير لجميع المركبات، حيث تعمل من 8 صباحاً حتى 4 مساء لتجديد ترخيص السيارات، وذلك ضمن إجراءات وزارة الداخلية، لاستمرار العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية هذا الأسبوع اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 3 مايو الجارى حتى يوم الخميس الموافق 7 الجارى من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 مساءاً لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات.

وتهيب إدارات المرور ، بجميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وضرورة إرتداء "الكمامة" كشرط أساسى للتردد على وحدات المرور، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد فتح تقديم باقى الخدمات للمواطنين بوحدات المرور.