شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: "المعلمون خارج المحافظات هيصححوا الأبحاث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن استيائه من إصرار بعض الطلاب وأولياء الأمور على الغش ونقل الأبحاث.

وقال وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "مساء DMC""، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "الهلع المرتبط بالحصول على درجة أقوى من إننا نفكر فى إننا كنا بنعمل إيه، هو موروث وعادة، وده اللى أظهرته الفترة الأخيرة، ومحتاجين نتكلم فيه".

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وذكر الدكتور طارق شوقى، أن تصحيح المشروعات لن يكون بواسطة المعلمين فى نفس المحافظة التى يقدمها التلاميذ.

وواصل قائلا: "قلنا المشروع مش هيحطه معلم الفصل ومش هيصلحه، ده استجابة لفكرة إن فى ناس بتضغط علينا عشان ماسكة فى ايدها مقاليد النجاح، لازم الابن هو اللى يعمل المشروع.. هنعمل ده جوه الوزارة، ونعيد توزيعها على معلمين خارج المحافظة، وبعدها هنجمع النمر، فليه نروح نشتريه، وليه الأم تروح تجيب البحث".