شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. سبعينى متعافى من كورونا للأطباء: كنا أبطال 73 وأنتم أبطال الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الحاج رفعت عبد الهادى 70 سنة، أول مصاب فيروس كورونا دخل مستشفى كفر الزيات، رسالة شكر وتقدير للجيش الأبيض من الأطباء والممرضين والقائمين على خدمة المرضى، بعد تعافيه من الفيروس وخروجه من المستشفى.

وقال الحاج رفعت، إن الأطباء هم الأبطال الآن لأنهم يحاربون ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه كان من أبطال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.

وتابع الحاج رفعت: حاربت ضد فيروس كورونا وانتصرت عليه، بفضل الله والمجهود الكبير الطاقم الطبى، موضحا أن الطاقم الطبى يشن حربًا على المرض حاليا لا يقل بطولة عن حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد الدكتور أحمد البرعي مدير مستشفي كفر الزيات تحسن حالة رفعت عبد الهادى بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى العزل، وخروجه وسط أجواء احتفالية كبيرة من الطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى.

وأعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، خروج الحاج رفعت عبد الهادى 70 سنة، أول مصاب فيروس كورونا دخل مستشفى كفر الزيات يوم 15/3 بعد سلبية نتائج التحاليل الخاصة به.

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وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة، أن رجال الجيش الأبيض يواصلون جهودهم المتميزة، فى سبيل علاج مرضى الكورونا، مشيرا إلى أن النتائج السلبية للتحاليل وصلت الى 33 حالة من بدايه افتتاح المدينة الجامعية ، وبعد عمل الفحوصات والإشعات تبين شفاؤهم التام.

وأضاف وكيل الوزارة أن باقي الحالات بحالة صحيه جيدة وسيتم خروجهم تباعا ، واكد الدكتور محمد السويدي مسئول مكافحة العدوي بالعزل الصحي بالمدينة الجامعية ، على تحسن صحة المصابين ومتابعة حالتهم، وإجراء التحاليل بصفه دورية ، وخلال الفتره القادمه سيتم خروج عدد كبير من الحالات.



الحاج رفعت عبد الهادى



الحاج رفعت عبد الهادى