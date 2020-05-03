لجنة الفتوى توضح حكم صيام مصاب بجلطة أفقدته الإدراك معظم الوقت فى نهار رمضان؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما حكم مصاب بجلطة أفقدته الإدراك معظم الوقت فى نهار رمضان؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: "نسأل الله تعالى لهذا المريض أن يجعل ما أصابه كفارة وطهورا، وأن يجعل ثواب ذلك في ميزان حسناته وحسنات ذويه والقائمين على شأنه، أما حكمه من حيث الصيام؛ فالواجب في حقه الفدية، وهى إطعام مسكين واحد عن كل يوم أفطره في رمضان؛ إذا أخبر الأطباء بأنه لا يرجى برؤه، أما إذا كان الأمل فى الشفاء والعودة إلى حالته الطبيعية كبيرا؛ فننتظر إلى أن يتحقق ذلك، ويكون الواجب عليه هو قضاء أيام بعدد تلك الأيام التي أفطرها، قال تعالى: "فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر" فهذا فيمن يرجى برؤه، ويكفى فى الفدية عن اليوم الواحد إطعام مسكين سحورا وفطورا.

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