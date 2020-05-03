أخبار × 24 ساعة.. بث صلاة القيام اليوم من مسجد عمرو بن العاص بحضور الإمام و3 مصلين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار. التعليم: تسليم مشاريع الأبحاث ورقيا وإلكترونيا فى الفترة من 9 حتى 16مايو فيديو.. رحلة الكباش الأربعة من الأقصر للتحرير × 14 معلومة بث صلاة القيام غدًا من مسجد عمرو بن العاص بحضور الإمام و3 مصلين فيديو.. مصر تبدأ علاج فيروس كورونا ببلازما المتعافين "الصحة" تكشف المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل البحوث الفلكية:هزة أرضية بالبحر المتوسط شمال مدينة مرسى مطروح دون خسائر الصحة: تجهيز ٣٤ مستشفى حميات وصدر كعزل صحي لمصابي كورونا Advertisements الصحة: تسجيل 298 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة الصحة: ارتفاع عدد الحالات من إيجابي لسلبي بفيروس كورونا لـ1970 حالة إنفوجراف.. طرق تسليم الأبحاث للطلاب من 3 ابتدائى حتى الصف الثالث الاعدادى وزير التعليم يعلن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى وزير التعليم يحذر من شركات تجارية تدعى تصحيحها مشروعات الأبحاث لطلاب النقل وزير النقل: وصول 33 عربة سكة حديد جديدة من روسيا الشهر المقبل.. صور الأوقاف: بث صلاة القيام إذاعيا بحضور الإمام و3 مصلين بمسجد عمرو بن العاص

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