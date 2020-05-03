شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحدث صور لعملية تطوير ميدان التحرير ونقل الكباش الأربعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، صورا لعمليات تطوير ميدان التحرير، وعملية نقل الكباش الأربعة إلى ميدان التحرير بعد ترميمها.

كان الدكتور مصطفي وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قد أعلن أنه تم الآن الانتهاء من أعمال تركيب كبشين من الكباش الأربعة على القواعد المخصصة لهما، وجارى استكمال أعمال تركيب الكبشين الآخرين فى الأماكن المخصصة لها، بجوار مسلة الملك رمسيس الثانى، والتى تم ترميمها وإقامتها بالميدان خلال الشهور الماضية.

كما سيتم تغليف جميع الكباش بصناديق من الخشب لحين افتتاح مشروع تطوير ميدان التحرير، والذي مولته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ووزارة السياحة والآثار فى إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم، وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان لإظهاره فى أبهى صورة ليكون مزارًا جديدًا ضمن المزارات الأثرية والسياحية فى مدينة القاهرة.

وتمت عملية النقل بمعرفة شركة المقاولون العرب تحت إشراف فنى وأثرى المجلس الأعلى للآثار والأمين العام للمجلس.