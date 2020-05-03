شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزبالين تجدد مطالبتها بتوفير مستلزمات وقاية من فيروس كورونا لأعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بصرف أدوات وقاية لجامعى القمامة، لحمايتهم أثناء عملهم من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه خاطب كل الجهات المعنية إلا أن ذلك كان دون جدوى، لافتا إلى أن كل أعضاء النقابة يعملون بكل جهد، إلا أنه فى حال إصابة أحد من الزبالين، سيؤدى ذلك إلى توقف الجميع عن العمل.

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وأضاف المقدس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أن هناك نحو مليون زبال يعمل فى أعمال تجميع القمامة، والنقل، وإعادة التدوير، ورغم انتشار العدوى بالفيروس، وتقليل أعداد العمالة بأغلب المؤسسات لسلامة المواطنين، الزبالين لا يمكنهم التوقف عن عملهم، أو تقليل معدلات جمع القمامة، خاصة أنها من الممكن أن تكون سبب فى انتقال عدوى كورونا للمواطنين، مطالبا بتوفير مستلزمات للحماية، مثل: الكمامات، والجوانتيات، وأحذية مناسبة لطبيعة عملهم، لعدم قدرة الكثير من الزبالين على توفير تلك المستلزمات.

كانت النقابة العامة للعاملين بالنظافة، وتحسين البيئة، برئاسة المهندس آمين حسن النقيب العام، وشحاتة المقدس نقيب القاهرة الكبرى، قد أصدرت بيان، لمطالبة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بدعم قطاع النظافه بالجمهورية، لحماية العاملين بها من خطر انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد، كوفيد19، من خلال توفير كمامات وقفازات ومواد التطهير، للحفاظ على العمالة، والحد من المخاطر لهم، مشيرة إلى أن أعضاء النقابة فى حالة انعقاد مع كل اللجان النقابية على مستوى كافة المحافظات، لتذليل العقبات لأعضائها، وفى خدمة كل المواطنين، فى ظل هذه الأزمة الطارئة.